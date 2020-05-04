В Пермский край вернутся 140 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Сто сорок жителей Пермского края, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, доставят в регион, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
Ранее на Чаяндинском месторождении была зафиксирована вспышка коронавируса. В воскресенье, 3 мая, Роспотребнадзор подтвердил инфекцию у 39 работников месторождения. Перед этим зампред регионального правительства, заместитель председателя оперштаба Ольга Балабкина сообщила в своем аккаунте в Telegram, что главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у трети всех вахтовиков, которые на этой неделе прошли тестирование. Однако позже зампред удалила данную информацию.
"После проведения переговоров с представителями "Газпрома" глава региона Дмитрий Махонин попросил начальника ГУВД края, главного санитарного врача региона, вице-премьеров краевого правительства и министра тербезопасности обеспечить доставку 140 пермских вахтовиков на родную землю", - говорится в сообщении.
Рабочих на территории домашнего региона поместят на двухнедельную обсервацию, а также проверят на наличие коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе краевой администрации.
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