В Пермский край вернутся 140 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Рабочих на территории домашнего региона поместят на двухнедельную обсервацию, а также проверят на наличие коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе краевой администрации.