Чартерный рейс вывез 120 россиян из Берлина в Казань и Новосибирск

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Чартерный рейс из Берлина в понедельник вывез 120 россиян в Казань и Новосибирск, сообщило российское посольство в Германии.
"Четвертого мая 2020 года120 граждан России, проживающих на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской республики, Республики Марий Эл, Удмуртской республики, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и в Алтайском крае, вылетели из Берлина (аэропорт "Шёнефельд") в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте российского посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.