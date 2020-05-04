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2020-05-04T15:29
https://ria.ru/20200504/1570955687.html
Чартерный рейс вывез 120 россиян из Берлина в Казань и Новосибирск
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РИА Новости

Чартерный рейс вывез 120 россиян из Берлина в Казань и Новосибирск

15:29 04.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Чартерный рейс из Берлина в понедельник вывез 120 россиян в Казань и Новосибирск, сообщило российское посольство в Германии.
"Четвертого мая 2020 года120 граждан России, проживающих на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской республики, Республики Марий Эл, Удмуртской республики, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и в Алтайском крае, вылетели из Берлина (аэропорт "Шёнефельд") в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте российского посольства в Facebook.
Самолет в небе
4 мая, 06:38Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Денпасара в Петербург
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет Boeing 777
4 мая, 09:51Распространение нового коронавируса
Самолет с 382 россиянами вылетел из Бангкока в Петербург и Москву
2000018
МоскваНовосибирскШереметьево (аэропорт)Берлин (город)КазаньВ мире
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