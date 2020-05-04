Польский эксперт назвал политику Белоруссии "вирусной бомбой"

ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польше стоит опасаться "завозных" случаев коронавируса со стороны Белоруссии , заявил РИА Новости польский вирусолог Адам Бриза.

"Белоруссия - единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба", - сказал Бриза.

Он отметил, что в такой ситуации "невозможно даже говорить о каком-либо противодействии эпидемии внутри страны". "Об этом говорят цифры – в Белоруссии даже по официальным данным больше заболевших, чем в Польше, а населения – в четыре раза меньше", - продолжил собеседник агентства.

"Хорошо, что сейчас закрыты границы, а въезжающие в Польшу проходят обязательный карантин. Но долго границы закрытыми вряд ли останутся. Что будет потом?", - задал вопрос ученый.

Его беспокоит тот факт, что в Польше проживает много белорусов. "Их, конечно, не столько, сколько украинцев, но тоже достаточно. Плюс в приграничных районах до закрытия границ был очень сильно развит так называемый торговый туризм – когда человек каждый день ездит через границу", - сказал собеседник агентства.

"Нашему правительству надо хорошо проанализировать ситуацию и учесть белорусский фактор опасности при отмене очередных ограничений", - сказал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) рекомендовала Минску из-за пандемии коронавируса принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее, Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В Белоруссии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 784 до 17 489 тысячи, скончались еще четыре пациента, всего умерших – 103.