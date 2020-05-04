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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T15:55
https://ria.ru/20200504/1570955621.html
Польский эксперт назвал политику Белоруссии "вирусной бомбой"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570298235_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_6948123934a98b60ceb313646d262588.jpg
РИА Новости

Польский эксперт назвал политику Белоруссии "вирусной бомбой"

15:28 04.05.2020 (обновлено: 15:55 04.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейские в парке Варшавы
Полицейские в парке Варшавы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейские в парке Варшавы
ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Польше стоит опасаться "завозных" случаев коронавируса со стороны Белоруссии, заявил РИА Новости польский вирусолог Адам Бриза.
"Белоруссия - единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба", - сказал Бриза.
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Он отметил, что в такой ситуации "невозможно даже говорить о каком-либо противодействии эпидемии внутри страны". "Об этом говорят цифры – в Белоруссии даже по официальным данным больше заболевших, чем в Польше, а населения – в четыре раза меньше", - продолжил собеседник агентства.
"Хорошо, что сейчас закрыты границы, а въезжающие в Польшу проходят обязательный карантин. Но долго границы закрытыми вряд ли останутся. Что будет потом?", - задал вопрос ученый.
Его беспокоит тот факт, что в Польше проживает много белорусов. "Их, конечно, не столько, сколько украинцев, но тоже достаточно. Плюс в приграничных районах до закрытия границ был очень сильно развит так называемый торговый туризм – когда человек каждый день ездит через границу", - сказал собеседник агентства.
"Нашему правительству надо хорошо проанализировать ситуацию и учесть белорусский фактор опасности при отмене очередных ограничений", - сказал он.
Парадные расчеты военнослужащих на торжественных мероприятиях в Минске, посвященных Дню Победы
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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Минску из-за пандемии коронавируса принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность второстепенных организаций и предприятий. Тем не менее, Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В Белоруссии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 784 до 17 489 тысячи, скончались еще четыре пациента, всего умерших – 103.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
3290238
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаБелоруссияВ мире
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