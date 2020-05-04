Песков рассказал об отношении Путина к необходимости решать вопросы лично

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не устал ли президент России Владимир Путин от необходимости лично решать многие проблемы, отметил, что это его функции, так как Путин получил поддержку людей на выборах.
"Россия - это очень сложный механизм. Это федерация. Много субъектов. Субъекты разные по уровню экономического развития, по степени дотационности, по степени самостоятельности экономической. И целый набор вопросов не может решаться без участия главы государства. Не устал ли Путин от этого? Ну, собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как главы государства", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, не раздражает ли президента необходимость решать вопросы, которые могли бы быть решены и без его участия, если бы министерства и ведомства вели более синхронную работу.
Песков добавил, что это всё непосредственные президентские функции Путина.
"Взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, межбюджетных отношений, регионального руководства в такой острой области, как борьба с природными пожарами, тем более эта область с годами, к сожалению, в силу изменений, которые происходят с климатом, становятся все актуальнее и актуальнее. Конечно, все эти темы без участия главы государства очень сложно решать, и для ускорения процесса необходимо вмешательство президента", - заявил Песков.