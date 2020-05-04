Песков рассказал об отношении Путина к необходимости решать вопросы лично

"Взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, межбюджетных отношений, регионального руководства в такой острой области, как борьба с природными пожарами, тем более эта область с годами, к сожалению, в силу изменений, которые происходят с климатом, становятся все актуальнее и актуальнее. Конечно, все эти темы без участия главы государства очень сложно решать, и для ускорения процесса необходимо вмешательство президента", - заявил Песков.