В Бельгии запустили систему отслеживания контактов больных COVID-19

Врачи в отделении для пациентов, с симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе

Врачи в отделении для пациентов, с симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Система отслеживания контактов людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 для предотвращения дальнейшего распространения инфекции начинает работать в Система отслеживания контактов людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 для предотвращения дальнейшего распространения инфекции начинает работать в Бельгии в понедельник.

Бельгийцам рекомендовано при появлении опасных симптомов незамедлительно обращаться к терапевту, который должен сделать анализ на COVID-19 или направить больного в специальный центр.

В случае положительного результата теста, лечащий врач передаст контактный номер больного в специально созданные в трех бельгийских регионах колл-центры. Сотрудники колл-центров должны будут в свою очередь выяснить, с кем контактировал заболевший, обзвонить этих людей, предложить им пройти тест и, в случае необходимости, соблюдать двухнедельный карантин.

Бельгийский вирусолог Эмманюэль Андре призвал бельгийцев составлять списки своих контактов, что своевременно сообщить в колл-центр в случае необходимости.

"Записывайте людей, с которыми у вас близкий контакт, в том числе их номера телефонов. Таким образом, если вы заболеете, эти люди получат адекватное сопровождение", - написал Андре в Twitter.

Бельгийские власти сочли использование колл-центров более "гуманным" решением по сравнению с мобильным приложением, которое позволяет отслеживать контакты и места посещения носителя вируса благодаря данным оператора услуг мобильной связи. При этом в ряде европейских стран обсуждается именно введение мобильного приложения для борьбы с распространением нового коронавируса.

Бельгия в понедельник начинает процесс отмены мер изоляции, которые были приняты в середине марта из-за эпидемии нового коронавируса.

С 4 мая к работе смогут приступить крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. В то же время, приоритетом остается дистанционная работа там, где это возможно. Полноценную работу возобновит общественный транспорт, который до этого работал в ограниченном режиме. При этом с понедельника маска будет обязательна в транспорте для всех пассажиров старше 12 лет.

В Бельгии за последние сутки зафиксирован 361 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с момента начала вспышки на сегодня составляет 50256. Бельгийские власти с 12 апреля констатируют снижение числа заболевших, госпитализированных пациентов, а также смертельных случаев.