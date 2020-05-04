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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T15:22
https://ria.ru/20200504/1570955490.html
В Бельгии запустили систему отслеживания контактов больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667131_0:332:3048:2048_1036x0_80_0_0_e2487fdc618cf2408686aaf38e9faaf6.jpg
РИА Новости

В Бельгии запустили систему отслеживания контактов больных COVID-19

15:22 04.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirВрачи в отделении для пациентов, с симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
Врачи в отделении для пациентов, с симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
© REUTERS / Francois Lenoir
Врачи в отделении для пациентов, с симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Система отслеживания контактов людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 для предотвращения дальнейшего распространения инфекции начинает работать в Бельгии в понедельник.
Бельгийцам рекомендовано при появлении опасных симптомов незамедлительно обращаться к терапевту, который должен сделать анализ на COVID-19 или направить больного в специальный центр.
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В случае положительного результата теста, лечащий врач передаст контактный номер больного в специально созданные в трех бельгийских регионах колл-центры. Сотрудники колл-центров должны будут в свою очередь выяснить, с кем контактировал заболевший, обзвонить этих людей, предложить им пройти тест и, в случае необходимости, соблюдать двухнедельный карантин.
Бельгийский вирусолог Эмманюэль Андре призвал бельгийцев составлять списки своих контактов, что своевременно сообщить в колл-центр в случае необходимости.
"Записывайте людей, с которыми у вас близкий контакт, в том числе их номера телефонов. Таким образом, если вы заболеете, эти люди получат адекватное сопровождение", - написал Андре в Twitter.
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Бельгийские власти сочли использование колл-центров более "гуманным" решением по сравнению с мобильным приложением, которое позволяет отслеживать контакты и места посещения носителя вируса благодаря данным оператора услуг мобильной связи. При этом в ряде европейских стран обсуждается именно введение мобильного приложения для борьбы с распространением нового коронавируса.
Бельгия в понедельник начинает процесс отмены мер изоляции, которые были приняты в середине марта из-за эпидемии нового коронавируса.
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С 4 мая к работе смогут приступить крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. В то же время, приоритетом остается дистанционная работа там, где это возможно. Полноценную работу возобновит общественный транспорт, который до этого работал в ограниченном режиме. При этом с понедельника маска будет обязательна в транспорте для всех пассажиров старше 12 лет.
В Бельгии за последние сутки зафиксирован 361 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с момента начала вспышки на сегодня составляет 50256. Бельгийские власти с 12 апреля констатируют снижение числа заболевших, госпитализированных пациентов, а также смертельных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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