Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения

"Венесуэла заявляет перед международным сообществом о новой агрессии наемников и террористов, организованной с территории Колумбии и планировавшейся агентами США , против мира, демократии и суверенитета Венесуэлы", - говорится в заявлении.

"Также Венесуэла обращает внимание генсекретаря и Совета безопасности ООН об этой эскалации, которая нарушает резолюции 42/9 Совета по правам человека и 74/138 Генассамблеи ООН против использования наемников как средства нарушения прав человека и препятствования осуществлению права народов на самоопределение, и которая осуществляется во время пандемии, игнорируя при этом призыв генсекретаря прекратить военные действия в мире", - говорится в заявлении.