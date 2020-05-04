В Финляндии число жертв коронавируса достигло 240

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 73 новых случая коронавируса за сутки, еще 10 человек скончались, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 4 мая всего 5327 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В воскресенье сообщалось о 5254 случаях заболевания.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3728 человек.

По данным на 14.20 понедельника, 197 человек находятся в больнице, из них 49 в реанимации, 240 скончались. Средний возраст умерших 84 года.