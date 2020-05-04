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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T15:17
https://ria.ru/20200504/1570955292.html
Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии

15:16 04.05.2020 (обновлено: 15:17 04.05.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исследователи из Боннского университета предполагают, что реальное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии десятикратно превышает данные официальной статистики и может достигать 1,8 миллиона, говорится в публикации по результатам исследования.
Сообщается, что исследователи сфокусировали свое внимание на ситуации в коммуне Гангельт, которая находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где зарегистрировано наибольшее количество заражений COVID-19 в стране.
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В частности, авторы исследования обратили внимание на коэффициент смертности среди инфицированных (IFR). Утверждается, что на основе этого показателя можно оценить общее количество случаев заражения. Исходя из этого, ученые полагают, что общее количество заражений в Гангельт примерно в пять раз превышает число официально зарегистрированных случаев заболеваний в коммуне.
"При экстраполяции, основанной на 6700 связанных с SARS-CoV-2 летальных случаях в Германии, можно предположить, что общее число заражений составляет 1,8 миллиона", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что это число приблизительно в 10 раз превышает показатели официальной статистики на 3 мая, согласно которой количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 162 тысячи при более 6,6 тысячи летальных случаев.
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Еще одним из аспектов исследования стало описание симптомов коронавирусной инфекции. В публикации указано, что потеря обоняния и вкуса являются наиболее яркими симптомами COVID-19. В то же время, по оценкам исследователей, в примерно 20% случаях заболевание проходит бессимптомно.
Кроме того, авторы исследования утверждают, что уровень инфицирования среди детей, взрослых и пожилых людей не имеет явных отличий, и, вероятно, это не зависит от возраста.
По последним данным Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 163 тысячи, скончались почти 6,7 тысячи человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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