В Самарской области шесть пациентов вылечились от коронавируса

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

САМАРА, 4 мая - РИА Новости. Шесть жителей Шесть жителей Самарской области вылечились от коронавируса за два дня, общее количество выздоровевших увеличилось до 64, сообщил в понедельник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

"В Самарской области за два дня вылечились шесть пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 64 человека выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в частности, из Самарской городской больницы №6 выписан пациент, который заболел после возвращения из Москвы , болезнь у него протекала в легкой форме. Из Тольяттинской городской клинической больницы №5 выписаны два пациента, болезнь у них также протекала в легкой форме.

"Также в Самаре выписаны два ребенка из числа контактных с ранее заболевшими. Болезнь у них протекала в легкой форме", - сказано в релизе.

Кроме того, выздоровел житель Самарской области, лечившийся дома. Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.

В понедельник оперштаб также проинформировал, что в Самарской области за последние сутки был подтверждено еще 60 случаев заболевания коронавирусом. В частности, 37 человек заразились от ранее заболевших, COVID-19 также выявили у 23 человек, поступивших с ОРВИ или пневмонией.

Всего в Самарской области выявлены 578 случаев заболевания коронавирусом, пять человек скончались.