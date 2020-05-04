В Бангладеш продлили режим изоляции до 16 мая

Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище в Бангладеш. Архивное фото

Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище в Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Власти Власти Бангладеш продлили режим изоляции в стране до 16 мая в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

По последним данным, в стране находится 10 143 заболевших коронавирусом. Число погибших за последние сутки выросло на 5 и достигло 182 человек.

Согласно опубликованному министерством государственного управления уведомлению, в стране продолжат работать швейные, фармацевтические и экспортно-ориентированные отрасли промышленности при условии соблюдения социальной дистанции. Магазины и торговые центры будут работать до 17.00 местного времени и обязаны обеспечить социальную дистанцию между посетителями.

В стране разрешена работа рынков, универмагов, аптек и больниц. Также разрешена перевозка продуктов питания, медоборудования и медпрепаратов, сельскохозяйственных и промышленных товаров и предметов первой необходимости.

В случае необходимости, работу могут начать все министерства страны.

Запрет на поездки между районами страны остается в силе, также продолжает действовать комендантский час с 18.00 местного времени. Продлится и приостановка работы образовательных и религиозных учреждений, а также общественного транспорта.

В целях борьбы с коронавирусом власти Бангладеш ввели режим изоляции в стране 26 марта, с тех пор он продлевался уже пять раз.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.