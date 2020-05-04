Суданский министр заразился коронавирусом

ХАРТУМ, 4 мая – РИА Новости. Государственный министр транспорта Судана Хашим Ибн Ауф заразился коронавирусом, его состояние стабильное, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Переходного совета министров страны.
"Министр Хашим Ибн Ауф самоизолировался с прошлой недели после того, как у него после проведенного теста подтвердился коронавирус", - говорится в сообщении.
"Состояние министра хорошее, он придерживается советов и указаний врачей", - заявила пресс-служба совета министров.
Министр продолжает работать удаленно, отметила пресс-служба.
По данным минздрава, в Судане зафиксированы 678 случаев коронавируса, выздоровел 61 человек, умер 41 человек.
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