В Алтайском крае рассказали об умершем пациенте с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Второму в Алтайском крае скончавшемуся пациенту с коронавирусом было 75 лет, он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В ковидном госпитале городской больницы №3 в Рубцовске зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска, поступил в стационар с внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении. Это второй зафиксированный в регионе случай смерти пациента с коронавирусом.
Власти отмечают, что пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, и находился на постоянной гормонотерапии.
"Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения. Правительство Алтайского края выразило соболезнование семье умершего", - отмечает штаб.
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на 4 мая общее число заболевших в крае составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок. Из этого числа 82 пациента выздоровели.
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