В Алтайском крае рассказали об умершем пациенте с коронавирусом

Власти отмечают, что пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, и находился на постоянной гормонотерапии.

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на 4 мая общее число заболевших в крае составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок. Из этого числа 82 пациента выздоровели.