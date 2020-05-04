Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-04T15:01
https://ria.ru/20200504/1570954707.html
Эксперт оценил возможную кандидатуру на пост спецпредставителя по Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939758_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_99c2b78937a19d1d099b2ae4ce436558.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможную кандидатуру на пост спецпредставителя по Ливии

15:01 04.05.2020
1214
© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Назначение на должность спецпредставителя генерального секретаря ООН выходца из одной из авторитетных стран Африканского союза станет положительным фактором для урегулирования конфликта в Ливии, считает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости в ближайшее время назначить постоянного спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии. По словам Лаврова, "по общему убеждению, это должен быть представитель африканского региона".
Военнослужащие Ливийской национальной армии
30 апреля, 01:47
ЛНА объявила о прекращении огня в Ливии на время Рамадана
"В этом вопросе надо смотреть на крупную авторитетную страну, которая имеет вес в Африканском союзе. В Ливии ситуация непростая, там очень много племен и противоречий, проблем, связанных и с незаконными поставками оружия, и с терроризмом. Возможно, на пост спецпредставителя ООН будет кандидатура из страны, у которой есть опыт борьбы именно с этими проблемами. Из той страны, которая имела в недавнем прошлом похожий конфликт и может использовать свой опыт в урегулировании в Ливии", - сказала эксперт РИА Новости.
Абрамова перечислила такие крупные страны Африки, как Египет, Нигерия, Эфиопия, ЮАР. Вместе с тем, на ее взгляд, маловероятно, что спецпредставителем ООН по Ливии может стать выходец из Нигерии, поскольку в этой стране в настоящее время серьезные проблемы, связанные с терроризмом.
Здание МИД России
30 апреля, 12:20
МИД России поддерживает призывы к гуманитарному перемирию в Ливии
"Египет – непосредственный сосед Ливии, но в этом случае могут быть определенные проблемы, поскольку в Египте разные подходы к урегулированию в Ливии. Египет сильно вовлечен в эти процессы, и, я думаю, вряд ли кто-либо из Египта будет назначен на эту должность", - пояснила эксперт.
Вместе с тем Абрамова не исключила, что вакансия может быть занята представителем другой арабоязычной африканской страны. "Потому что как раз такой представитель мог бы говорить на одном языке с ливийцами. Арабских стран, которые в том числе прошли через определенные конфликты, гражданские войны, в Африке достаточно. Тот же Алжир, хотя и там сейчас ситуация непростая", - отметила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
28 апреля, 16:13
Лавров оценил развитие ситуации в Ливии
"Я согласна, что спецпредставителем генерального секретаря ООН должен быть африканец, ведь это (урегулирование конфликта в Ливии) - дело самих африканцев и самих ливийцев. Скорее всего, смогут договориться на площадке Африканского союза", - предположила Абрамова.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Бойцы сил ливийской оппозиции у города Брега
28 апреля, 10:59Сказано в эфире
Эксперт: ситуация в Ливии – "в подвешенном состоянии"Москва удивлена заявлениями главы ЛНА Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии, сообщил источник в МИД. В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин прокомментировал ситуацию в стране.
100000
Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСергей ЛавровЕвросоюзМуаммар КаддафиАлжир (республика)ЛивияООНЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Лента новостейМолния