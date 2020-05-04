Эксперт оценил возможную кандидатуру на пост спецпредставителя по Ливии

"В этом вопросе надо смотреть на крупную авторитетную страну, которая имеет вес в Африканском союзе. В Ливии ситуация непростая, там очень много племен и противоречий, проблем, связанных и с незаконными поставками оружия, и с терроризмом. Возможно, на пост спецпредставителя ООН будет кандидатура из страны, у которой есть опыт борьбы именно с этими проблемами. Из той страны, которая имела в недавнем прошлом похожий конфликт и может использовать свой опыт в урегулировании в Ливии", - сказала эксперт РИА Новости.