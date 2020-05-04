Эксперт оценил возможную кандидатуру на пост спецпредставителя по Ливии

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости в ближайшее время назначить постоянного спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии. По словам Лаврова, "по общему убеждению, это должен быть представитель африканского региона".
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"В этом вопросе надо смотреть на крупную авторитетную страну, которая имеет вес в Африканском союзе. В Ливии ситуация непростая, там очень много племен и противоречий, проблем, связанных и с незаконными поставками оружия, и с терроризмом. Возможно, на пост спецпредставителя ООН будет кандидатура из страны, у которой есть опыт борьбы именно с этими проблемами. Из той страны, которая имела в недавнем прошлом похожий конфликт и может использовать свой опыт в урегулировании в Ливии", - сказала эксперт РИА Новости.
"Египет – непосредственный сосед Ливии, но в этом случае могут быть определенные проблемы, поскольку в Египте разные подходы к урегулированию в Ливии. Египет сильно вовлечен в эти процессы, и, я думаю, вряд ли кто-либо из Египта будет назначен на эту должность", - пояснила эксперт.
Вместе с тем Абрамова не исключила, что вакансия может быть занята представителем другой арабоязычной африканской страны. "Потому что как раз такой представитель мог бы говорить на одном языке с ливийцами. Арабских стран, которые в том числе прошли через определенные конфликты, гражданские войны, в Африке достаточно. Тот же Алжир, хотя и там сейчас ситуация непростая", - отметила она.
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"Я согласна, что спецпредставителем генерального секретаря ООН должен быть африканец, ведь это (урегулирование конфликта в Ливии) - дело самих африканцев и самих ливийцев. Скорее всего, смогут договориться на площадке Африканского союза", - предположила Абрамова.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.