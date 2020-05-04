В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Около 60 из 75 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Около 60 из 75 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели после контактов с зараженными ранее внутри региона, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 581 новый случай заражения, в том числе 75 - в Тульской области.

"Инфекция подтверждена у жителей Тулы , Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе, 5 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.

За сутки, как отмечают областные власти, 14 жителей Тулы, Алексина, Богородицка, Узловой, Щекина, Ясногорска, Дубенского и Куркинского районов выздоровели после COVID-19 и выписаны из стационаров.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1293 человек, 155 пациентов выздоровели. Умерли восемь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.