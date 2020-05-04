Песков: вопрос об ограничениях решат с учетом динамики по COVID-19

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти России 11 мая ждут показатели динамики распространения коронавируса в стране, чтобы затем решить вопрос о возможности отмены ограничительных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, все ждём 11 мая, а главное, - мы, наверное, ждём показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождёмся", - заявил Песков в интервью, которое показали в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
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