Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-04T16:36
https://ria.ru/20200504/1570954063.html
Анатомия фейка. Британские уши информационной атаки против МИД
https://cdn21.img.ria.ru/images/151641/36/1516413630_0:0:2902:1632_1036x0_80_0_0_725b2ae0b23539a9900548203267d807.jpg
РИА Новости

Анатомия фейка. Британские уши информационной атаки против МИД

15:40 04.05.2020 (обновлено: 16:36 04.05.2020)
96341
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Ряд неполживых российских СМИ при поддержке русскоязычных коллег из-за рубежа совершили очередную информационную атаку против МИД России и его официального представителя Марии Захаровой. Если препарировать этот новый фейк, можно вскрыть любопытную анатомию и отследить некую закономерность, наглядно демонстрирующую, откуда растут уши у подобных скоординированных наездов.
Началось все с обыденного интервью Марии Захаровой журналисту Зыгарю в его инстаграме. Беседа длилась почти час, в основном по актуальной теме, которой сейчас активно занимается МИД, — возвращению российских граждан, застрявших за рубежом. Интервью вышло еще 23 апреля и не вызвало отдельного резонанса, поскольку Захарова повторила немало из того, что не раз уже говорила и на пресс-конференциях, и на различных ток-шоу.
Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, перед слушанием в суде
31 декабря 2019, 08:00
Почему украинские наци бьют журналистов в судах
Но почти через неделю на это интервью обратил внимание пропагандистский ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского, названный им в свою честь. По своим соцсетям ресурс распространил сенсацию: "Мария Захарова считает, что застрявшие за границе ("за границей", вероятно. — Прим. ред.) туристы виноваты в этом сами, а путешествия должны быть доступны только для богатых и влиятельных".
И понеслось. Ресурсы российской несистемной оппозиции, в упор не замечавшие это интервью на протяжении нескольких дней, дисциплинированно обрушились на Захарову, обвинив ее в строительстве "кастовой системы общества". Пресс-секретарь Навального выпустила ролик, в котором приписала представителю МИД слова "Отдых — это для богатых". Затем подключился сам Навальный, издав гневный спич о "чудовищной женщине", позволяющей себе запрещать бедным людям отдыхать на морях. Далее присоединились все "голоса" и иноагенты (в частности, Радио Свобода), ретранслирующие весь гнев российских либералов. Судя по их комментариям, те с интервью Захаровой были знакомы вообще исключительно по фейковому пересказу из ролика Навального.
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки в Вашингтоне
17 апреля, 08:00
Трамп пытается заткнуть "Голос Америки"
На всякий случай: в реальности представитель МИД говорила прямо противоположное тому, что ей приписывают. Участники медианаката в разных формах утверждают, что, по словам Захаровой, Россия не намерена помогать застрявшим за границей людям. В то время как Захарова неоднократно повторяла: "Россия своих не бросает". Повторяла много где: например, в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" ("Помощь надо оказывать всем, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах человек оказался за границей. Будь это турист, учитель, студент, многодетная мать и так далее").
Допустим, авторы фейков от оппозиции не умеют пользоваться "Гуглом" или сделали вид, что никогда не слышали истинной позиции официального представителя нашего МИД. Однако ведь она сама в этом самом интервью, на которое ссылаются МБХ-медиа и Навальный, прямо ответила на предположение Зыгаря о том, что российское государство может "умыть руки" в такой ситуации. "Такая мысль мне даже не приходит в голову <…>, — сказала Захарова. — Я не видела ни одного человека, который бы считал, что ситуацию надо использовать вот с этой точки зрения". Интервьюер на этом месте поднимает большой палец и говорит "Класс!", моментально закрывая данную тему.
...Технология данного конкретного фейка довольно проста и рассчитана на клиповое мышление целевой аудитории (либеральная тусовка имеет, кстати, как неоднократно было замечено, максимально "клиповое" восприятие). Кто же будет смотреть часовое интервью в оригинале, если можно довериться краткому пересказу в изложении пары-другой "моральных авторитетов"? Либеральная тусовка отлично натренирована верить своим авторитетам даже в споре с реальностью — вспомним заявление Навального о том, что Путин "с семьей сбежал в резиденцию на Валдае", буквально накануне посещения президентом больницы в Коммунарке).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
11 сентября 2019, 12:10
Рождение и смерть одного, но двойного фейка
Работает данная технология банально: выдергиваете одну-две цитаты и начинаете накручивать на нее свои размышлизмы, трактовки, домысливания, "очевидно", "отсюда следует" и прочее "хайли лайкли".
Самый простой пример запущенной лжи. Захаровой приписали цитату о том, что за границу якобы можно ехать, только не имея ипотеки. На самом деле она сказала ровно противоположное: такая идеология прививалась раньше и она считает ее неоправданно жестокой. Захарова также подчеркнула, что сейчас "так думает меньшинство". Но и этого ее критики предпочли "не заметить".
По данной технологии я мог бы озаглавить этот материал ""Быдло гомонящее" и "холопы": Навальный высказался о народе".
И вы знаете, технически я бы не соврал. Навальный в самом деле использовал данные термины. Конечно, это было бы чистой манипуляцией, поскольку наш "несистемщик" пытался выдать эти слова за мысли Захаровой. Но именно такую методику и использует Навальный, ибо представитель МИД как раз отвергала такие подходы — и в самом интервью, и в массе других ее выступлений.
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
1 мая, 08:00
Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы
Что еще стоит отметить. На самом деле в беседе с Зыгарем Мария Захарова занималась, в общем-то, рутинной работой представителя МИД. Причем подчеркну: любого МИД любой страны. Она в который раз предупреждала наших туристов о необходимости иметь "финансовую подушку" для поездок за рубеж. Да, она вспомнила времена 30-40-летней давности, когда зарубежный перелет могли позволить лишь избранные (бесспорный факт), и противопоставила его нынешней ситуации, когда многие люди с доходом ниже среднего летают за границу не просто без средств, но даже в долг, считая, что затем любые их проблемы должно оплачивать государство. В этом описании реальности, однако, нет отказа в праве так себя вести — только в тысячный раз подтверждение безоговорочной помощи и поддержки всем, без какого-либо деления.
Впрочем, само указание на реальное устройство мира оскорбляет либералов. "Сначала проверь свои возможности, есть ли у тебя достаточно денег", — возмущенно произносит Навальный, пытаясь передать мысли дипломата. По его мнению, любой студент или пенсионер может себе позволить без средств въехать, скажем, в Испанию. "Во всем мире ровно так это устроено", — категорично утверждает оппозиционер.
Правда, реальный мир устроен ровно противоположно. При оформлении виз некоторые страны жестко требуют справки о состоянии банковского счета, в той же Испании (как и во многих государствах) на границе могут потребовать показать наличную валюту, достаточную для пребывания там на срок действия туристической визы. Но это так.
Бокал с игристым вином
2 января, 08:00
Французы обвиняют британцев в попытке убить их цивилизацию трезвостью
Повторюсь: рутинной работой любого МИД любой страны является предупреждение своих граждан о рисках, которые могут их ждать за рубежом. МБХ и Навальный могут заглянуть, скажем, на сайт внешнеполитического ведомства нынешней родины Ходорковского — и они, к своему удивлению, обнаружат, что Форин-офис предупреждает всех своих туристов о необходимости иметь финансовые гарантии, страховку, связи для возможности платить за свое пребывание за рубежом и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Мало того, МИД Британии (как, собственно, и США) в категоричной форме предупреждает, что не намерен платить за эвакуацию своих граждан, что те все должны оплачивать сами, а в случае отсутствия средств брать кредит, который затем обязаны будут погасить по возвращении домой под угрозой жестких санкций со стороны государства. Российские же дипломаты стремятся помочь застрявшим соотечественникам и материально, примеры чего Захарова приводила не раз.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан специально подчеркнул, что французские граждане (включая студентов), находящиеся за рубежом, должны оплачивать эвакуацию домой из своего кармана. Одна из французских студенток, оказавшаяся запертой в Новой Зеландии, заявила о том, что для покупки билета ценой в 8,7 тысячи евро ей придется продать свою почку.
А теперь самое интересное.
В раскрутке "сенсации", которую раздули из обычного интервью официального представителя МИД России, обращает на себя внимание не только скоординированность информационной атаки, дружно начатой по отмашке беглого олигарха.
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
4 декабря 2019, 23:25
В Германии шьют новое "дело Скрипаля". Факты роли не играют
Есть еще один показательный нюанс. Подобные наезды на наше внешнеполитическое ведомство по странной причине всегда следуют почти сразу за предупреждениями в адрес британских СМИ по поводу их неадекватного освещения событий в России. К примеру, данной атаке против Захаровой предшествовали ее ремарки о предвзятости ВВС и явный намек на возможность санкций против государственного британского СМИ. И тут же ресурс Ходорковского, который всегда старается выразить особый пиетет перед "эффективной демократией" Британии, запустил свой фейк. А либеральным оппозиционерам оставалось лишь подключиться, наслаивая на него гневные ремарки. Гранты обязывают.
Такова примитивная технология раскрутки волны возмущения против "российской элиты, оторвавшейся от своего народа". Факты при этом совершенно не важны, можно соорудить один-два откровенных фейка, приписав кому-то слова, которых этот кто-то не говорил, и мысли, которых он не имел. А информационная обслуга уже доделает свое дело, развешивая на откровенную ложь свои "гроздья гнева". Целью подобных атак, как верно подметила сама Захарова, является разжигание "агрессии и классовой ненависти среди людей". Этого они добиваются любыми методами, вплоть до самых нечистоплотных.
Работа пограничных служб Украины
22 декабря 2019, 08:00
Украина на замке для российских СМИ: там опять ловят предателей
1648286847649
МедиавойныВладимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФранцияСШАИспанияАвторыМнение - АвторыОбщество
Популярные комментарии
К Захаровой вообще никакого уважения, особенно после того, как она слилась с дебатов которые сама и предложила.
4 мая, 17:01
Кот на дереве
27951310364
Владимир, как много букв и все ни о чём, так все таки, кому по мнению Захаровой можно отдыхать за границей?
4 мая, 16:08
Di Po
22580010414
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Лента новостейМолния