Лукашенко заявил, что не будет показывать "крутизну" за счет людей

"Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. Вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошел", - заявил Лукашенко.