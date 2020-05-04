Лукашенко заявил, что не будет показывать "крутизну" за счет людей

МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается показывать свою "крутизну", подвергая риску здоровье людей на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
Как пишет Sputnik Беларусь, в понедельник Лукашенко по видеосвязи провел переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном. Белорусский лидер, в частности, обратил внимание, что республика имеет "более-менее нормальную обстановку" по заболеваемости коронавирусом, хотя из-за эпидемии не закрыла "ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан…, кинотеатр".
"Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. Вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошел", - заявил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что Белоруссия после распада СССР не закрыла ни одну инфекционную больницу, а эпидемиологическая служба была усилена в связи с COVID-19. "Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого", - заметил глава государства.
Помимо прочего, Лукашенко отметил хорошую работу врачей. По мнению президента, у белорусских медиков есть хороший опыт лечения инфицированных коронавирусом. "Мы весь опыт изучили за эти месяцы, начиная от КНР и заканчивая США, и имеем свои методы и свой путь преодоления этого несчастья", - добавил белорусский лидер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
В Белоруссии на понедельник число случаев COVID-19 за сутки выросло на 784 до 17489, скончались еще четыре пациента, всего умерших – 103.
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Ранее ВОЗ рекомендовала Минску из-за COVID-19 принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования граждан. Тем не менее, в воскресенье Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. До этого в Белоруссии прошел республиканский субботник, в котором участвовали около 2,3 миллиона человек при общем населении около 9,4 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф