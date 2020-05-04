Попова рассказала, когда будет виден результат нарушения карантина

"Любое нарушение, оно, как мы видим в некоторых субъектах, - да, мы нарушили, мы свободные, вольные люди, - результат (виден через) 7-8 дней, он очевиден. Он очень тяжелый, для кого-то крайне печальный. Потому что люди начинают болеть, и болеть тяжело", — рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".