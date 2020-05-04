Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов

"Вы знаете, что к 5 числу (мая - ред.) президент поручил правительству подготовить поэтапный план выхода. Разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику региона, специфику ситуации на конкретный день в конкретном регионе. По-другому нельзя", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".