В Кремле рассказали о мероприятиях с участием Путина 9 мая

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Участие в памятных мероприятиях 9 Мая с участием президента России Владимира Путина не будет массовым, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что 9 мая Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится ко всем россиянам.
"Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. И, конечно, глава государства поступить по-другому просто не мог", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".