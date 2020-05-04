Песков посоветовал не забегать вперед в вопросе отмены ограничений

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не забегать вперёд в вопросе отмены ограничений в связи с коронавирусом с 12 мая: это растянутый процесс, нужно быть готовыми.
"Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что, к сожалению, на улице очень много людей и машин, что потенциально опасное нарушение режима самоизоляции. "Она может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх, темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед", - сказал Песков.
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