Песков посоветовал не забегать вперед в вопросе отмены ограничений

"Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что, к сожалению, на улице очень много людей и машин, что потенциально опасное нарушение режима самоизоляции. "Она может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх, темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед", - сказал Песков.