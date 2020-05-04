В Кремле напомнили о невозможности резкой отмены ограничительных мер

По его словам, в эти дни важно найти силы и "досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни свое здоровье, ни здоровье окружающих".

"В противном случае - если народ высыпет на улицы - то, конечно, нужно будет ждать каких-то нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней, то есть этого карантинного периода", - добавил Песков.