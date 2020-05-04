В Кремле напомнили о невозможности резкой отмены ограничительных мер

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса нельзя отменить сразу, какие-то ограничения еще некоторое время будут сохраняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", - заявил Песков в интервью в эфире "России 24", говоря о формате работы президента в условиях возможной после 11 мая поэтапной отмены ограничений.
По его словам, в эти дни важно найти силы и "досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни свое здоровье, ни здоровье окружающих".
"В противном случае - если народ высыпет на улицы - то, конечно, нужно будет ждать каких-то нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней, то есть этого карантинного периода", - добавил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.