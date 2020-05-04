В Тверской области число умерших от коронавируса выросло до шести

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с трех до шести, сообщает областное правительство.
По данным на 3 мая, в регионе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом.
"Шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Всего в Тверской области подтверждено 680 случаев COVID-19, выздоровели 165 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф