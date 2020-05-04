Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19

РИМ, 4 мая – РИА Новости. Министр обороны США Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.

"К сожалению, Россия и Китай пользуются уникальной ситуацией, чтобы продвигать свои интересы", - заявил он в опубликованном в понедельник интервью.

"Россия предоставила медицинскую помощь Италии , но потом попыталась использовать ее для того, чтобы посеять раздоры между Римом и его союзниками при помощи кампании дезинформации", - заявил глава американского военного ведомства.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , что оказание Россией помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса представляет собой исключительно гуманитарный вопрос. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявлял, что обвиняющие Россию в корысти при оказании помощи другим странам в борьбе с COVID-19 пытаются достичь своих политических целей или беззастенчиво врут. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на такие обвинения вспомнил русские пословицы, одна из которых гласит, что каждый понимает все в меру своей испорченности. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал неприемлемыми обвинения в адрес РФ в политических манипуляциях, отмечая, что российские поставки медицинских товаров не угрожают европейскому единству, разногласия есть внутри самого ЕС.

"США надеются, что помощь Москвы Италии была полезной", - заявил Эспер. При этом он выразил уверенность, что "структуры итальянской национальной безопасности останутся бдительными до тех пор, пока российский контингент останется на вашей территории".

Итальянские власти и население городов, куда с помощью приехали российские специалисты, неоднократно благодарили РФ за оказанное содействие в борьбе с COVID.

Министр обороны США заявил также, что кое-кто может пытаться использовать пандемию и связанные с ней экономические вызовы для того, чтобы инвестировать в стратегически важные отрасли промышленности и инфраструктуры других стран. По его мнению, это способно оказать долгосрочное влияние на обеспечение безопасности.

Эспер, в частности, предостерег от опасности создания китайской телекоммуникационной компанией Huawei пятого поколения сетей мобильной связи.

"Huawei и 5G являются важным примером этой вредоносной деятельности со стороны Китая. Это может нанести ущерб нашему союзу. Зависимость от китайских поставщиков 5G, например, может сделать ключевые системы наших партнеров уязвимыми для отключения, манипуляции и шпионажа", - подчеркнул он.

Эспер также рассказал о том, что Пентагон окажет Италии помощь в борьбе с новым коронавирусом.

Власти Китая неоднократно призывали страны объединиться в борьбе с коронавирусом, а "не обвинять друг друга, а тем более искать контрибуций".