В Марокко число случаев коронавируса достигло пяти тысяч

КАИР, 4 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Марокко достигло пяти тысяч человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения королевства.
"Число случаев коронавируса в Марокко – 5000, выздоровели 1565 человек, скончались 177", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава королевства.
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Больше всего пациентов в регионе Касабланка-Сеттат – 1306.
По данным ведомства, отрицательный результат выявлен у 39 076 подвергшихся тесту на коронавирус граждан.
В Марокко до 20 мая действует режим санитарного чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. С недавнего времени введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение со всеми странами мира.
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