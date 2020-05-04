Афганские военные задержали начальника разведки ИГ*

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Афганские военные задержали начальника разведывательной службы террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Нангархар на востоке страны, заявили в администрации губернатора в понедельник.
"Начальник разведки ИГ* Могхин Азгар, также известный как Зариф, был задержан вместе со своим товарищем Фаридуллой спецподразделением афганской национальной армии в районе Бехсуд провинции Нангархар", - говорится в заявлении.
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Армия Афганистана также конфисковала автомат Калашникова, пять мобильных телефонов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Пакистана.
В Афганистане на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* . Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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