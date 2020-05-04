Вирусолог назвал меры, которые останутся после ослабления самоизоляции

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с "НСН" рассказал, что при ослаблении режима самоизоляции ограничительные меры нужно сохранить для пожилых.
Эксперт подчеркнул, что жесткие запреты для этой категории людей не нужны.
"Но выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними", — заявил Альтштейн.
Также для молодых людей будут определенные послабления, считает Альтштейн.
"Ношение масок, наверное, останется", — предположил эксперт.
По мнению вирусолога, правила для ресторанов, кафе и магазинов также изменят. Альтштейн считает, что вторую волну коронавируса можно ожидать осенью. Она, по его словам, окажется слабее из-за ослабленности вируса. Кроме того, часть населения будет иметь антитела.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно, но часть остается до появления медикаментозных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Он также предположил, что вторая волна коронавируса возможна, если не появится популяционный иммунитет.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, более 3,3 миллиона человек заболели COVID-19, из которых свыше 238 тысяч умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,5 миллиона человек.
В России коронавирусную инфекцию выявили у 145 268 человек, из них 1356 погибли, 18 095 вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.