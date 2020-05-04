В Саратовской области число умерших от COVID-19 выросло до 11

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Количество умерших пациентов с Количество умерших пациентов с коронавирусом Саратовской области увеличилось до 11, сообщил в понедельник областной минздрав.

Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек.

"Трое больных скончались от новой коронавирусной инфекции. Еще у восьми инфицированных больных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 303 пациента с COVID-19 находятся на лечении в стационарах, еще 239 - в условиях самоизоляции на дому. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения области составил 27,2 случая против 91,7 случая в среднем по РФ.

"Из 659 заболевших 328 мужчин - 49,7%, 331 женщина - 50,3%... Возрастная структура заболевших: 52 случая среди детей, в том числе у троих детей до года (7,8%), 18-44 года - 207 случаев (31,4%), 45-59 лет - 252 случая (38,2%), от 60 до 79 лет - 119 случаев (18%), 80 лет и старше - 29 случаев (4,4%)", - отмечается в сообщении.

В минздраве добавили, что на сегодняшний день 3010 человек остаются под медицинским наблюдением, еще с 5894 человек наблюдение снято.

Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района закрыты на карантин.