Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков

КЕМЕРОВО, 4 мая - РИА Новости. Электронные пропуска в Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции , их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Ранее сообщалось, что систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая.

Глава региона обратил внимание, что медработники ежедневно выявляют людей, контактировавших с заболевшими, чтобы остановить распространение инфекции, поскольку каждый из них может быть носителем коронавируса и представлять опасность для окружающих.

"Эти люди направляются в обсерваторы или получают предписания находиться дома в течение 14 дней… К сожалению, не все они соблюдают предписания врачей, многие выходят из дома и подвергают риску заражения своих родных, коллег, соседей, людей на улицах. Чтобы пресечь эти нарушения, мы готовимся к введению пропускного режима... Ограничения нужны для тех, кто входит в группу контактных и нарушает режим обязательной изоляции. Эта категория граждан не сможет получить пропуск", – сказал губернатор.

Цивилев добавил, что на данный момент пропуски в обязательном порядке получают только сотрудники крупных предприятий.

Губернатор подчеркнул, что введение электронных пропусков в существующих условиях распространения коронавирусной инфекции является вынужденным и необходимым.

"Хорошо понимаю людей, которые недовольны этим решением. Некоторые воспринимают его как посягательство на свою свободу... Но мы сейчас находимся в особых, исключительных условиях. Нам всем угрожает опасная болезнь, от которой уже умерли почти 250 тысяч человек. Я советовался с врачами, лучшими специалистами Кузбасса. Спрашивал, поддерживают ли они введение пропусков, справимся ли мы с эпидемией без этой меры. Ответ был ясным и четким: да, поддерживают. И - нет, без пропусков мы не справимся. Поэтому пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации", – подчеркнул глава региона.