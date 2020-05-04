В Индонезии выявили 395 новых случаев коронавируса

Общее число случаев заболевших в Индонезии на понедельник достигло 11 587. За сутки было зафиксировано 395 новых случаев.

Всего выявлено 864 летальных исходов, за последние 24 часа скончались 19 человек. Число выздоровевших с начала пандемии достигло 1954, за сутки прирост составил 78 выздоровевших.