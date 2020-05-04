В Индонезии выявили 395 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число заболевших новым типом коронавируса в Индонезии превысило 11,5 тысячи, более 860 человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
Общее число случаев заболевших в Индонезии на понедельник достигло 11 587. За сутки было зафиксировано 395 новых случаев.
Всего выявлено 864 летальных исходов, за последние 24 часа скончались 19 человек. Число выздоровевших с начала пандемии достигло 1954, за сутки прирост составил 78 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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