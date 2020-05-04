В Тамбовской области годовалая девочка заразилась коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за последние сутки у годовалой девочки и еще 52 жителей Коронавирусная инфекция подтвердилась за последние сутки у годовалой девочки и еще 52 жителей Тамбовской области , сообщает администрация региона.

"Пятьдесят три новых случая заболевания сегодня. Из них: 21 мужчина, 29 женщин, трое детей (девочки 1, 13, 15 лет). Возраст взрослых от 23 до 83 лет. Пятеро прибыли из других регионов, 48 контактных с приехавшими из других регионов. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 842 (117 из них выздоровели: 80 выписаны из стационара, 37 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, два летальных исхода)", - сообщает обладминистрация.

Госпитализированы 303 человека, у 164 диагноз подтвержден, 51 - с подозрением, у 22 - отрицательный диагноз, а у 66 анализы в работе. Из госпитализированных у 126 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1995 (из них подтверждённых случаев - 559, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2939. Выписано из больниц – 191. Всего обследованных лиц - 5428", - говорится в сообщении.