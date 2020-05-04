Названы лауреаты молодежной премии Kids’ Choice Award

Ведущая Виктория Джастис во время трансляции вручения премии "Kids Choice Awards 2020: Celebrate Together" от "Nickelodeons 2020"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кабельный телеканал Nickelodeon объявил лауреатов ежегодной молодежной премии Kids' Choice Awards. Из-за вспышки коронавируса церемонию провели онлайн. Ведущей была актриса Виктория Джастис, Кабельный телеканал Nickelodeon объявил лауреатов ежегодной молодежной премии Kids' Choice Awards. Из-за вспышки коронавируса церемонию провели онлайн. Ведущей была актриса Виктория Джастис, сообщает Variety.

В номинации "Лучший фильм" награду забрал блокбастер Marvel "Мстители: Финал". Звезда мюзикла "Наследники" Дав Кэмерон стала "Лучшей актрисой", а Дуэйн Джонсон "Лучшим актером" за работу в фильмах: "Джуманджи 2: Новый уровень" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Научно-фантастическое шоу Netflix "Очень странные дела" получило сразу две награды как "Лучший сериал" и "Лучшая телевизионная актриса" — Милли Бобби Браун.

В этом году "Лучшим супергероем" выбрали Человека-паука в исполнении Тома Холланда, а "Холодное сердце 2" "Лучшим анимационным фильмом".

В номинациях, связанных с музыкальными достижениями, обладателями статуэток стали: Ариана Гранде ("Лучшая певица"), Шон Мендес ("Лучший певец), BTS ("Лучшая группа") и другие