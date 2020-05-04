Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

На прошлой неделе глава государства выступил с обращением к гражданам и продлил нерабочие дни вплоть до 11 мая. Путин также попросил Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета к 5-му числу подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12 мая — из режима ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.