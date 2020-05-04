Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На прошлой неделе глава государства выступил с обращением к гражданам и продлил нерабочие дни вплоть до 11 мая. Путин также попросил Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета к 5-му числу подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12 мая — из режима ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.
К среде президент ждет доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала.
По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев выявления коронавируса. Более 18 тысяч пациентов вылечились, 1356 человек погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.