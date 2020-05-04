Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Офис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты объяснило, как работодатели будут оплачивать свои сотрудникам нерабочие дни с 6 по 8 мая.

По данным ведомства, зарплата в этот период должна начисляться так же, как и в предыдущем месяце, то есть в обычном размере.

На прошлой неделе Владимир Путин провел еще одно совещание, посвященное распространению COVID-19 в России . Перед ним глава государства выступил с обращением к россиянам — уже в третий раз — и продлил объявленные ранее нерабочие дни вплоть до 11 мая.

При этом президент поручил правительству и ведомствам проработать план по выходу страны из режима самоизоляции, а также подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики, бизнеса и граждан. Путин подчеркнул, что ограничения должны начать отменять постепенно с 12-го числа.

В Минздраве и Роспотребнадзоре не исключили, что некоторые меры, введенные в связи с коронавирусом , продолжат действовать, пока не появится вакцина от SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Жителей страны призывают оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости и помнить о важности социального дистанцирования.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сценарий эпидемии COVID-19 в России и прохождение пика зависят в том числе от того, будет ли население соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников. В противном случае ограничения могут продлить до июня.

По состоянию на 4 мая, в 85 российских регионах зарегистрировано 145 268 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом свыше 18 тысячам больным удалось побороть инфекцию и вылечиться. Умерли 1356 человек.

В мире, согласно данным ВОЗ, выявлено как минимум 3,3 миллиона случаев заражения, более 240 тысяч человек скончались. В то же время, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса ( США ), в общей сложности заболели 3,52 миллиона, погибли 247 752 человека.