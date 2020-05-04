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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T14:57
https://ria.ru/20200504/1570951931.html
Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569094958_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_48ff1bc16735a36aa00f7c4ea0f33585.jpg
РИА Новости

Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

14:55 04.05.2020 (обновлено: 14:57 04.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты объяснило, как работодатели будут оплачивать свои сотрудникам нерабочие дни с 6 по 8 мая.
По данным ведомства, зарплата в этот период должна начисляться так же, как и в предыдущем месяце, то есть в обычном размере.
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На прошлой неделе Владимир Путин провел еще одно совещание, посвященное распространению COVID-19 в России. Перед ним глава государства выступил с обращением к россиянам — уже в третий раз — и продлил объявленные ранее нерабочие дни вплоть до 11 мая.
При этом президент поручил правительству и ведомствам проработать план по выходу страны из режима самоизоляции, а также подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики, бизнеса и граждан. Путин подчеркнул, что ограничения должны начать отменять постепенно с 12-го числа.
В Минздраве и Роспотребнадзоре не исключили, что некоторые меры, введенные в связи с коронавирусом, продолжат действовать, пока не появится вакцина от SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Жителей страны призывают оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости и помнить о важности социального дистанцирования.
Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сценарий эпидемии COVID-19 в России и прохождение пика зависят в том числе от того, будет ли население соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников. В противном случае ограничения могут продлить до июня.
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По состоянию на 4 мая, в 85 российских регионах зарегистрировано 145 268 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом свыше 18 тысячам больным удалось побороть инфекцию и вылечиться. Умерли 1356 человек.
В мире, согласно данным ВОЗ, выявлено как минимум 3,3 миллиона случаев заражения, более 240 тысяч человек скончались. В то же время, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в общей сложности заболели 3,52 миллиона, погибли 247 752 человека.
"Лидером" по числу заболевших и жертв остаются Соединенные Штаты. В десятку наиболее подверженных COVID-19 стран также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВладимир Путин
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