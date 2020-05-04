Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Темп прироста заболеваемости коронавирусом в РФ снижается, тенденция стабильная, значит процесс идет в правильном направлении, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вне зависимости от количества темп (прироста заболеваемости коронавирусом в РФ - ред.) все равно снижается. Это стабильная тенденция. Она может быть более выраженная, менее выраженная. Это зависит от того, насколько мы сегодня разобщены. Мы идем в правильном направлении, а чтобы мы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".
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