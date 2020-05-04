ФРГ не намерена отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Правительство Германии не планирует вводить ответные меры на санкции США против "Северного потока - 2", говорится в ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.
"Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций, запретов на въезд для ответственных за санкции против "Северного потока - 2". Правительство придерживается мнения, что такие меры не приносят пользы. К тому же правительство обращает внимание, что контрмеры на санкции в своей основе могут вводиться только в согласии с Европейским союзом", - говорится в документе.
Правительство в очередной раз подчеркнуло, что отвергает экстерриториальные санкции, к которым относит санкции против "Северного потока - 2".