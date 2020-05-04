Попова рассказала, когда могут снять запрет на массовые мероприятия

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь, когда будут отменены остальные ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что увеличение числа людей на улицах - это очень плохой прогностический признак.
"Есть правила эпидемиологическое - мы выходим из режима ограничений так же, как мы выходили в режим ограничений, то есть постепенно снимая. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты - это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой", - сказала Попова в интервью каналу "Россия 24".
Каким станет первое ограничение, которое будет снято, можно будет узнать только после 12 мая, добавила Попова.
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