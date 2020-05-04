Попова рассказала, когда могут снять запрет на массовые мероприятия

"Есть правила эпидемиологическое - мы выходим из режима ограничений так же, как мы выходили в режим ограничений, то есть постепенно снимая. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты - это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой", - сказала Попова в интервью каналу "Россия 24".