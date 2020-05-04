В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

"Установлено, что Южанин с момента оставления воинской части проживал на территории Тюменской и Свердловской областей, подрабатывал случайными заработками. При этом уважительных причин для совершения самовольного оставления части не имел. Родственники Южанина не знали о месте его нахождения с момента оставления части, мать и его тетя узнали об установлении Южанина от следователя, после чего прибыли из Липецка в Тюмень, чтобы увидеться с ним", — сказал собеседник агентства.

Как добавили в военном следственном отделе, 30 апреля 2020 года уголовное дело в отношении мужчины было прекращено. В ведомстве уточнили, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось стечением тяжелых обстоятельств, в том числе из-за тяжелого состояния здоровья, необходимости постоянного ухода или смерти близкого родственника, неуставных отношений со стороны сослуживцев и "иных неблагоприятных жизненных ситуаций". В следственном отделе подчеркнули, что в настоящий момент разыскиваются еще три сбежавших из военных частей человека, один из которых также обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в дом, изнасиловании и принуждении к даче ложных показаний с угрозой убийством.