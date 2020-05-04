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2020-05-04T14:36
https://ria.ru/20200504/1570951682.html
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата
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РИА Новости

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

13:48 04.05.2020 (обновлено: 14:36 04.05.2020)
86511
© РИА Новости / В. КиселевСолдаты
Солдаты
© РИА Новости / В. Киселев
Солдаты. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.
По информации ведомства, в декабре 2004 года военнослужащий по призыву, уроженец Магадана рядовой Евгений Южанин самовольно покинул военную часть в Тюмени, с тех пор его никто не видел.

"Установлено, что Южанин с момента оставления воинской части проживал на территории Тюменской и Свердловской областей, подрабатывал случайными заработками. При этом уважительных причин для совершения самовольного оставления части не имел. Родственники Южанина не знали о месте его нахождения с момента оставления части, мать и его тетя узнали об установлении Южанина от следователя, после чего прибыли из Липецка в Тюмень, чтобы увидеться с ним", — сказал собеседник агентства.

Как добавили в военном следственном отделе, 30 апреля 2020 года уголовное дело в отношении мужчины было прекращено. В ведомстве уточнили, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось стечением тяжелых обстоятельств, в том числе из-за тяжелого состояния здоровья, необходимости постоянного ухода или смерти близкого родственника, неуставных отношений со стороны сослуживцев и "иных неблагоприятных жизненных ситуаций". В следственном отделе подчеркнули, что в настоящий момент разыскиваются еще три сбежавших из военных частей человека, один из которых также обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в дом, изнасиловании и принуждении к даче ложных показаний с угрозой убийством.
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Популярные комментарии
Очень значимые новости. Сколько воров-чиновников поймали и вернули в Россию? Вернули ли обратно сворованное? Покажите их в полосатых робах. Про захарченко писать не надо.
4 мая, 20:04
ooleg3621
44010017
Удивительно, оказывается у нас вполне возможно прожить 15 лет на нелегальном положении. Думаю, что если бы не меры по коронавирусу, то и дальше бы успешно скрывался.
4 мая, 19:36
pavlino.11
1802002
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