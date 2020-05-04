Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса

"Возможно, эта пандемия коронавируса могла бы, по меньшей мере, стать поводом еще раз провести оценку и сказать: если санкции на протяжении половины десятилетия ничего не изменили в том направлении, которое мы подразумевали, но произвели прямо противоположное действие, то нужно быть в состоянии оценить это развитие и сказать, что, возможно, нужны новые подходы", - сказал Плацек, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Могу себе представить, что в случае подобного разграничения в этой проблематике будет достигнуто продвижение. В конечном счете, мы все говорим это, это слышно со всех сторон - пандемия коронавируса стала самым большим вызовом перед мировым сообществом со времен Второй мировой войны. Возможно, нужно иметь силу и мужество пересмотреть вещи, которые по своей важности являются первоочередными, и к ним я отношу эти санкции. И сказать: у нас сейчас другие проблемы, давайте сделаем шаг вперед", - сказал Плацек.