Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса могла бы стать основанием для рассмотрения вопроса о снятии с России европейских санкций, заявил в рамках видеоконференции в Берлине глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Плацек.
"Возможно, эта пандемия коронавируса могла бы, по меньшей мере, стать поводом еще раз провести оценку и сказать: если санкции на протяжении половины десятилетия ничего не изменили в том направлении, которое мы подразумевали, но произвели прямо противоположное действие, то нужно быть в состоянии оценить это развитие и сказать, что, возможно, нужны новые подходы", - сказал Плацек, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он добавил, что "с моральной точки зрения" считает неправильным подход, который бы смешивал "крымскую проблематику и восточно-украинскую". В Крыму, по словам Плацека, "большая часть проживающих там людей удовлетворены существующим там положением", поскольку "там нет войны", жизнь людей "не подвергается угрозе". В Донбассе сложилась "совершенно иная ситуация", там продолжаются боевые действия, люди живут в "недостойных условиях", сказал глава форума.
"Могу себе представить, что в случае подобного разграничения в этой проблематике будет достигнуто продвижение. В конечном счете, мы все говорим это, это слышно со всех сторон - пандемия коронавируса стала самым большим вызовом перед мировым сообществом со времен Второй мировой войны. Возможно, нужно иметь силу и мужество пересмотреть вещи, которые по своей важности являются первоочередными, и к ним я отношу эти санкции. И сказать: у нас сейчас другие проблемы, давайте сделаем шаг вперед", - сказал Плацек.
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