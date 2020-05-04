Источник назвал данные о госперевороте в Катаре фейком

ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Появившиеся в соцсетях сообщения о "государственном перевороте" в Катаре являются ложными, специально созданными фейками, сообщил в понедельник РИА Новости источник в МИД Катара.
"Это фейковые новости", — сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, якобы сделанная рано утром в понедельник в пригороде столицы Дохи Эль-Вакры, во время которой были слышны звуки стрельбы. Под ней был комментарий о том, что якобы в Катаре начинается госпереворот со стороны бывшего влиятельного премьер-министра Хамада бен Джасема Аль Тани, компания которого, как утверждают анонимные источники в соцсетях, подверглась проверке в последнее время.
Как удалось убедиться корреспонденту РИА Новости во время объезда столицы Катара Дохи, в частности районов возле дворца эмира, и пригорода катарской столицы Эль-Вакры, обстановка там будничная и спокойная, ничто не свидетельствует о якобы совершенном госперевороте.