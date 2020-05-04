Источник назвал данные о госперевороте в Катаре фейком

В Катаре продлили ограничения по коронавирусу на неопределенное время

В Катаре продлили ограничения по коронавирусу на неопределенное время

Как удалось убедиться корреспонденту РИА Новости во время объезда столицы Катара Дохи, в частности районов возле дворца эмира, и пригорода катарской столицы Эль-Вакры, обстановка там будничная и спокойная, ничто не свидетельствует о якобы совершенном госперевороте.