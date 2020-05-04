Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в значительной мере это будет зависит от самих россиян.
"Мы говорим, что средняя инкубация 4-6-8 дней, если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (режим), может быть. А вот если мы не начнем нарушать и останемся заботящимися о своем здоровье и своих близких, и продолжим это делать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
В России зафиксировали 145 268 случаев выявления коронавируса. Более 18 тысяч пациентов вылечились, 1356 человек погибли.
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