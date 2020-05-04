Попова: всплеск числа заболевших коронавирусом должен насторожить россиян

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Всплеск числа заболевших коронавирусом должен насторожить россиян, расслабляться пока рано, нужно соблюдать самоизоляцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В эпидемиологии нет такого - судить по одному дню... пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан, насторожить и еще раз заставить задуматься о том, все ли мы делаем правильно. И остановить от неправильных поступков, остановить от нарушения тех требований, которые сегодня сохраняются ", - сказал она в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.