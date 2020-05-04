Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая

"Для нас также смягчение карантина не значит его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая, дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас на Украине", - сказал Шмыгаль. Трансляцию заседания вели украинские телеканалы.

При этом он отметил, что с 11 мая правительство намерено снять ограничения на прогулки в парках, зон отдыха, открыть тренировки для командных видов спорта, разрешить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, открыть кофейни (только на вынос), автомойки, веломагазины, а также разблокировать работу нотариусов и адвокатов, стоматологов.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.