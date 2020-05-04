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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T13:32
https://ria.ru/20200504/1570951104.html
Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570764998_0:10:2408:1366_1036x0_80_0_0_aed26bd8a841e3bb4559332b4ae7abde.jpg
РИА Новости

Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая

13:32 04.05.2020
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© AFP 2020 / Sergei SupinskyЖенщина проходит мимо граффити в Киеве
Женщина проходит мимо граффити в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Женщина проходит мимо граффити в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По последним данным Минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 12331 человек, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.
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"Для нас также смягчение карантина не значит его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая, дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас на Украине", - сказал Шмыгаль. Трансляцию заседания вели украинские телеканалы.
При этом он отметил, что с 11 мая правительство намерено снять ограничения на прогулки в парках, зон отдыха, открыть тренировки для командных видов спорта, разрешить оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, открыть кофейни (только на вынос), автомойки, веломагазины, а также разблокировать работу нотариусов и адвокатов, стоматологов.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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