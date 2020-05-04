В Израиле за ночь умерли два пациента с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло за минувшую ночь на 29 и достигло 16 237, еще два человека с COVID-19 умерли, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 11.00 понедельника, в течение ночи еще два пациента с коронавирусом скончались, общее число умерших выросло до 234.
В настоящий момент 6145 человек в Израиле больны коронавирусом, число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 93, из них 72 нуждаются в искусственной вентиляции легких.
C вечера воскресенья выздоровели 109 человек, общее число излечившихся составило 9858.
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