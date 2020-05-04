В Израиле за ночь умерли два пациента с коронавирусом

По данным министерства на 11.00 понедельника, в течение ночи еще два пациента с коронавирусом скончались, общее число умерших выросло до 234.

В настоящий момент 6145 человек в Израиле больны коронавирусом, число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 93, из них 72 нуждаются в искусственной вентиляции легких.