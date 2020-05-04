К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились более 600 тысяч человек

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 600 тысяч человек оставили заявки на участие в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн".
"Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн". С каждым днем популярность этой акции набирает обороты — на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет", — рассказали организаторы акции.
При этом теперь поучаствовать в "Бессмертном полке" могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов: это поле анкеты можно не заполнять. Кроме того, из формы заявки убрали указание степени родства с публикуемым героем войны, а также даты рождения и смерти.
Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.
Чтобы рассказать о подвиге своего ветерана Великой Отечественной в соцсетях, нужно подписать пост хештегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.