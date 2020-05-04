К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились более 600 тысяч человек

"Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн". С каждым днем популярность этой акции набирает обороты — на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет", — рассказали организаторы акции.

При этом теперь поучаствовать в "Бессмертном полке" могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов: это поле анкеты можно не заполнять. Кроме того, из формы заявки убрали указание степени родства с публикуемым героем войны, а также даты рождения и смерти.