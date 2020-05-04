Вологодские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Шестеро заболевших COVID-19 в Шестеро заболевших COVID-19 в Вологодской области , находящиеся в тяжелом состоянии, моложе 42 лет, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Шестеро заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, один – на кислородотерапии. Все они - молодые люди, мужчины - самому старшему 42 года, женщина 27 лет. За их жизни борются врачи", - сообщил Кувшинников во время заседания оперативного штаба.

По его словам, новые случаи заражения за пятницу и субботу стали рекордными за весь период - 15 и 20 человек с подверженным диагнозом соответственно.

"Мы сможем говорить об ослаблении режима самоизоляции тогда, когда прирост новых случаев заболевания коронавирусом меньше пяти процентов. То есть будет выход на плато, пока его нет", - сказал Кувшинников.

Также, по информации главы региона на 12.00 4 мая, в Вологодской области зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, общее число составило 230 человек.