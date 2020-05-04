В Ивановской области число случаев коронавируса выросло до 485

ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Число умерших жителей Ивановской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, выросло до пяти человек, всего в регионе 485 случаев COVID-19, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 4 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 485 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 29 диагнозов)", - говорится в сообщении.
Выздоровели 92 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус, из них двое - за последние сутки.
"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
У пятого умершего, по данным властей, была тяжелая пневмония.
С 4 марта в области проводится обязательное тестирование наличия коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 117 положительных тестов на коронавирус (11 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 77 случаев", - сообщают областные власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф