Чехия разрабатывает собственную вакцину против коронавируса

"Мы не можем надеяться лишь на то, что кто-то придет нам на помощь в этом деле. Для всего мира тема коронавируса ныне является главной, и предполагать, что кто-то в качестве приоритета (для использования вакцины) выберет другую страну – весьма наивно. Да, мы сотрудничаем с коллегами из других стран, но необходимо вести и свои разработки", - сказала Адамкова, добавив, что чешские ученые уже имеют опыт в разработке вакцин в прошлые годы.