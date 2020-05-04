Чехия разрабатывает собственную вакцину против коронавируса

"Над разработкой вакцины против коронавируса работают ученые трех ведомств – Государственного института здравоохранения, Института гематологии и Института клинической и экспериментальной медицины. Сейчас проходит первая фаза работы, лабораторная", - сказал министр.
По словам кардиолога Веры Адамковой, которая является одним из научных руководителей разработки вакцины, подобными исследованиями в мире сейчас занимаются около 80 лабораторий.
"Мы не можем надеяться лишь на то, что кто-то придет нам на помощь в этом деле. Для всего мира тема коронавируса ныне является главной, и предполагать, что кто-то в качестве приоритета (для использования вакцины) выберет другую страну – весьма наивно. Да, мы сотрудничаем с коллегами из других стран, но необходимо вести и свои разработки", - сказала Адамкова, добавив, что чешские ученые уже имеют опыт в разработке вакцин в прошлые годы.
"Разработка вакцины против COVID-19 в Чехии ведется с февраля этого года", - уточнила Адамкова.
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