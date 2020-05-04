В Калининградской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 4 мая - РИА Новости. Три человека с диагнозом COVID-19, скончавшихся за минувшие сутки в Три человека с диагнозом COVID-19, скончавшихся за минувшие сутки в Калининградской области , были старше 65 лет, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За минувшие сутки объявлены 45 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 524. Летальных случаев — три (нарастающим итогом - 11): двое мужчин 75 и 89 лет, а также женщина 65 лет - это медработник, о котором объявил вчера Минздрав", - рассказали в штабе.

В воскресенье глава регионального минздрава Александр Кравченко сообщил о смерти медсестры Калининградской областной клинической больницы, заразившейся COVID-19, - это первый в регионе летальный случай среди медработников. Министр призвал всех соблюдать меры безопасности и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

По данным оперштаба, среди больных коронавируса, зарегистрированных за последние сутки, у 11 пациентов была выявлена пневмония. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения.

На 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. Выявлено 524 случая заражения, из них 114 человек выздоровели, умерли 11, остаются под медицинским наблюдением почти 1,9 тысячи человек, в том числе 154 в условиях обсерватора.