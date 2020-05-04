Россия предложила Чехии механизмы диалога по вопросу демонтажа памятника

"Предлагаем чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога (в том числе, на основании ст.5 Договора) для выполнения обязательств властей по защите памятников. Отказ от этого официальной Праги усугубит и без того тяжелую атмосферу наших отношений", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, утверждения о том, что Россия, акцентируя важность выполнения другой договаривающейся стороной закрепленных межгосударственным Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года обязательств, якобы "вмешивается во внутренние дела" Чехии, несостоятельны и беспочвенны.
"Независимость органов местного самоуправления не освобождает государство от выполнения своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого Договора, которыми предусматривается обеспечение ухода в том числе и за воинскими памятниками, каковым памятник И.С.Коневу безусловно является, а также его сохранения и доступа к нему. Все эти позиции данной статьи Договора в настоящее время нарушены чешской стороной", - пояснили в МИД РФ.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.