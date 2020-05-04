Россия предложила Чехии механизмы диалога по вопросу демонтажа памятника

"Независимость органов местного самоуправления не освобождает государство от выполнения своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого Договора, которыми предусматривается обеспечение ухода в том числе и за воинскими памятниками, каковым памятник И.С.Коневу безусловно является, а также его сохранения и доступа к нему. Все эти позиции данной статьи Договора в настоящее время нарушены чешской стороной", - пояснили в МИД РФ.